Ceyhan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

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( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza ilçeye bağlı Çatalhöyük Mahallesi Ceyhan - Kozan karayolu üzerinde gerçekleşti. İsmet Yılmaz'ın (65) kullandığı 01 RM 616 plakalı otomobil, Çatalhöyük Mahallesi yakınında karşı yönden gelen Cumali Aytekin idaresindeki 01 AIL 65 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobillerden birisi şarampole yuvarlandı. Kazada iki sürücü ile otomobilin birinde yolculuk eden Rabia Aytekin yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İsmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

