Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Cevriye nine, azmi ile örnek oluyor Haberi

Cevriye nine, azmi ile örnek oluyor Haberi

Tokat'ta kursa katılan Cevriye nine

Ermeni Allah 

-Quilling (kağıt kıvırma sanatı) ile uğraşan kadınlar
-78 yaşındaki Cevriye Polat, röp
-El Sanatları Usta Öğreticisi Vildan Hançerli,, röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta el işi kursuna katılarak hünerlerini sergileyen Cevriye nine azmi ile örnek oluyor. Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen el işi kursuna katılanlar arasında 7 çocuğu 13 torunu olan 78 yaşındaki Cevriye Polat dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıl açtığı el işi sergisi ile dikkatleri çeken Cevriye nine, dantel, yazma, örgü gibi el işlerinin ardından Quilling (kağıt kıvırma sanatı) kursuna devam ediyor. Hafta içi hemen her gün kursa katılan Polat, azmi ve çalışkanlığı ile beğeni topluyor. 13 yaşından beri el işi yaptığını belirten Polat, kursla birlikte yeni el işleri öğrendiğini söyledi.

Genelde yaptığı el işleri torunlarına, gelinlerine ve çocuklarına hediye ettiğini ifade eden Polat, yaşıtlarına tavsiyelerde bulunarak, “Günlerini boşa geçirmesinler, kurslara katılsınlar. Ben burada arkadaşlar, torunlar edindim. Bazı yaşlılar ‘bu yaştan sonra ne yapalım’ diyerek gelmek istemiyorlar. Bu yaştan sonra bana da lazım değil ama torunlara lazım. Herkesin bir görüşü var. Televizyon izleyip oturuyorlar yoksa. Burada arkadaşlar olduğu için her şeyden usanıyoruz ama bu işten usanmıyoruz. Bu iş sabır işi, sabretmezsen hiçbir şey yapamıyorsun” dedi.
Cevriye nine idolleri El Sanatları Usta Öğreticisi Vildan Hançerli, Cevriye ninenin kurslara katılanların idolü olduğunu ifade ederek, “Ninemiz kursları aksatmadan gelen, çalışkan başarılı bir öğrencimiz: Genç bayanlara da örnek oluyor. Çok kolay öğreniyor, bir defa göstermeniz yeterli oluyor. Yaşına göre el becerisi çok iyi maşallah” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı