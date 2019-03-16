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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çevreye ateş açan alkollü şahıs yakalandı Video

Çevreye ateş açan alkollü şahıs yakalandı Video

Polis olay yerinde inceleme yapması,

Polis Akalan Polis Ekipleri 

-Genel detay

( SİİRT ) SİİRT

- Siirt'te çevreye ateş açan alkollü kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Olay, saat 23.45 sıralarında, Siirt kent merkezi Yeni Mahalle Bedirhan Batur Caddesi'nde meydana geldi. Çevreye rastgele ateş açan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri de saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede alkollü olan saldırganı yakalayan polisler, olay yerinde de geniş çaplı incelemede bulundu. Çevreye açılan ateş sonucu bazı kurşunlar da HDP seçim bürosunun camına ve duvarına isabet etti. Olayın failli kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahsın alkollü olduğu öğrenildi. İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da olay yerine gelerek incelemede bulundu.
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