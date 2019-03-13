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13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çevredeki bütün güvenlik kameraları incelendi, musluk hırsızları tutuklandı

Çevredeki bütün güvenlik kameraları incelendi, musluk hırsızları tutuklandı

-Arşiv (18.02.2019 tarihinde geçilen “Hırsızlar bir gecede 10 camiden 100'e yakın musluk çaldı” haberinin görüntüleri kullanılacak”

( DÜZCE )-Polis 48 ayrı güvelik kamerasını inceledi yaşları 16 ile 17 arasındaki 3 kişi yakaladı DÜZCE

Polis Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 


- Düzce'de cami şadırvanlardan ve umumi tuvaletlerden 69 tane musluk çalan zanlılar polisin amansız takibi sonucu yakalandı. Şahıslar çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Düzce Şehir Merkezi’nde bulunan cami şadırvanlarındaki ve umumi tuvaletlerdeki musluklar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tarafından yerlerinden sökülerek geçtiğimiz ay çalınmıştı. Edinilen bilgilere göre 4 tane cami şadırvanı ve 2 tane Düzce Belediyesine ait umumi tuvalete gece yarısı giren kişi yada kişiler tuvaletler ve şadırvanlarda bulunan muslukları çalarak kayıplara karışmıştı. Hırsızlık olaylarının ardından Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayının peşine düştü. Yapılan amansız takip sonucunda hırsızlıkların meydana geldiği cami ve tuvaletlerin etrafındaki işyerlerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye başlayan polis ekipleri 48 ayrı işyerindeki kamera kayıtlarına tek tek baktı. İncelenen kamera kayıtlarından hırsızlığı yapan 3 kişinin kimlikleri tespit edildi. Hırsızlığı gerçekleştirenleri 16 ile 17 yaşındaki E. K., B. G., A. A.’nın olduğunu belirleyen polis ekipleri şahısları kıskıvrak yakalayarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü. Burada işlemleri tamamlanan 3 kişi mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildiler. (SA-AY-
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