Çevreciler 'ağaçların dili'nden mesaj verdi - EDİRNE
Çevreciler "ağaçların dili"nden mesaj verdi - EDİRNE - Hazırlanan dövizlerin ağaçlara asılması - Plastiğe Hayır Grubu üyesi Fatih Altun ile röportaj - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ile röportajÇevreciler "ağaçların dili"nden mesaj verdi - Edirne 'de bir grup çevreci, farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladıkları karikatürlü dövizlerle ağaçları süsledi - Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren: - "Çevre bilincini arttırma ve farkındalık oluşturma peşindeyiz. Yapılan iş küçük ama çarpanı büyük"EDİRNE (AA) - Edirne 'de, Plastiğe Hayır Grubu ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde toplanan çevreciler, farkındalık oluşturmak için karikatürlerle hazırladıkları dövizleri ağaçlara astı.Tunca Nehri kenarında bir araya gelen çevreci grup, doğanın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak ve çevre bilincini artırmak için ''Ağaçlar Fısıldıyor'' etkinliği düzenledi. Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması için çaba sarf ettiklerini söyledi.
Doğaya karşı duyarlılığı "ağaçların dili"nden mesajlar vererek artırmaya çalıştıklarını ifade eden Eren, şunları kaydetti:''Gerçekten bu alan, Tunca kıyısı, sembolik bir çevre mücadelesine dönüştü. Ağaçları korumak konusunda da bu birinci adımımız olsun. Bütün ağaçlar bizim sorumluluğumuzda ve takibimizde ama burası sembolik olarak çalışmayı başlattığımız alan olduğu için bundan sonra buradaki ağaçlar bizlerin sorumluluğunda olacak. Çevre bilincini arttırma ve farkındalık oluşturma peşindeyiz. Yapılan iş küçük ama çarpanı büyük. Ulaştığı kitleler de oldukça büyük oluyor.''Plastiğe Hayır Grubu üyesi Fatih Altun da insanların ağaçlara verdiği zararları, hazırladıkları karikatürlerle yansıttıklarını belirterek, ''Burada sürekli çöp toplanıyor. Bir grup topluyor bir grup bakıyor. Belki içinden dalga geçiyorlar, belki etkilenenler de vardır ama biz de bu maksatla ağaçlar fısıldıyor diyerek, ağaçların bunları insanlara söylediğini anlatmaya çalıştık. Kimileri topluyor, kimileri bakıyor. Bu durumun yerine ağaçlar insanlara bu duyguları söylerse belki etkili olur diye düşündük.'' ifadelerini kullandı.Etkinlik kapsamında çevreci grup ''Gelecek sefere çöplerinizi atmayın be ya'', ''İnsanları çok seviyorum ama onlar bizi sevmiyor galiba'' gibi mesajların olduğu dövizleri ağaçlara astı.Etkinliğe, Edirne Kent Konseyi ve Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri de destek verirken, çevreci grup nehir kenarında temizlik çalışması da yaptı.