Çevreci kuruluşlar plaketle ödüllendirildi

İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Sağlıklı bir çevre oluşturmak lazım ve bunun için çevreyi kirletmemek lazım. Doğa dostu olmak lazım. Bunun için az tüketmek, tüketileni de geri kazanılabiliniyorsa kazanabilmek lazım. İsraftan vazgeçmek lazım” dedi.

Çevre bilincinin oluşturulması ve israfın önüne geçilmesi amacıyla Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Geri Dönüşüm Doğaya Vefa’ projesi kapsamında, çevre ve doğa destekçisi kuruluşlar, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Törende doğaya destek veren toplam 63 kurum ve kuruluşa plaket takdim edildi. Ümraniye Belediyesi Binası’nda gerçekleştirilen plaket törenine Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve bazı AK Partili Milletvekilleri katıldı.

Tören öncesi çevre duyarlılığına dikkat çeken ‘Ümran Teyze’ isimli animasyon filminin gösterimi izleyenlerden beğeni topladı. “İsraftan vazgeçmek lazım” Törende yaptığı konuşmada çevre bilincinin önemine vurgu yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Sağlıklı bir çevre oluşturmak lazım ve bunun için ne yapmak lazım. Çevreyi kirletmemek lazım. Doğa dostu olmak lazım. Bunun için ne yapmak lazım. Az tüketmek lazım. Tüketileni de geri kazanılabiliniyorsa kazanabilmek lazım. İsraftan vazgeçmek lazım. Her halde gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en belirgin farkı bazı ülkelerin tüketime yönelik olması bazılarının da tüketecek bir şeylerde bulamaması. Dolayısıyla bizim de yapmamız gerek bir şey. Tüketime gitmeden toplumun ihtiyacı kadar üreterekten, ürettiğimizden birden fazlasını belki ihraç ederekten, ürettiğinden tükettiğinden geriye kalanı da yine çevreye de en az zarar verecek hale getirmek için bir gayret göstermemiz lazım. Bunun için toplumda bir farkındalık oluşturması gerekir. Bunun için en küçük çocuklarımızda bir bilinç oluşturmak gerekir. Ve bunun içinde eğitim gerekli” dedi.

“Hedefimiz en fazla attığın ekonomiye kazandırılmasıdır” Geri dönüşüm firmalarının kar edemedikleri geri dönüşüm işini belediye olarak üstlendiklerini ifade eden Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ise, “Ben arkadaşlara talimat verdim. Arkadaşlar araç ve gereçlerimizi aldık, personelimizi hazırladık, yetiştirdik. Atık yağların toplanması, pillerin toplanması, lastiklerin toplanması, camların toplanması ayır ayrı özel sektör firmaları tarafından toplanıyor. Özellikle kağıt ve ambalajların toplanması işine başlayalım dedik. Ve yaklaşık bir yılı aşkın süredir bu işi yapıyoruz. Biz bir kamu kurumuyuz. Sonuçta kar amaçlamayız burada birinci tercihimizi en fazla atığın ekonomiye kazandırılmasıdır hedefimiz. Ama cepten de harcamayalım diye isteriz. Ve sonu. Ne oldu Sayın Bakanım özel sektörün toplayıp ayrıştırıp sattıktan sonra kar edemiyorum dediği bu işi biz yaptık ve yapıyoruz. Her türlü masrafımız çıktıktan sonra ve ayrıştırma yapmadığımız halde biz ciddi manada kar ediyoruz” dedi.

“152 bin ağaç kurtardık” Yapılan tasarruflar sayesinde binlerce ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirten Başkan Hasan Can, “Kar etmekte iş ortaklarımız gerçekten sosyal sorumluluk bilinci yüksek iş adamlarımız ve iş dünyamızın temsilcileri var. Bu sebeple biz hem ekonomiye kazandırdıkları bu atıklar sebebiyle ülke adına teşekkür ediyorum. 152 bin ağaç kurtarmışız. Sadece kağıt ve ambalaj atıklarıyla ve bu 152 bin ağcın kurtarılması destek olan kişi ve kurum var. En çok atık veren 63 firmayı davet edelim onlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.