Çevreci köpek, deniz dibi temizliği yapan dalgıçlardan ayrılmadı

-Dalgıçlar

-Dalgıçlarla birlikte denize atlayan sokak köpeği

-Köpeğin sevimli halleri

-Öğrenciler

-Temizlik çalışmaları

-Genel ve detaylar



( MUĞLA ) MUĞLA



- Ortakent Yahşi sahilinde haftanın ilk günü gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi deniz dibi temizlik çalışmalarında dalgıçlarla birlikte denize açılan köpek, dalgıçların yanından ayrılmadı. “Denize en çok Mavi yakışır” sloganıyla gerçekleştirilen Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmaları, bugün Ortakent Yahşi sahilinde devam etti. Sahilden başlatılan çalışmalarda Bodrum Belediyesi Dalış Ekibinde görevli dalgıçlar, limanın etrafını dolaşarak denizi atıklardan arındırdı. Dalış sırasında dalgıçlarla birlikte suya atlayan bir sokak köpeği ise çalışmalara neşe kattı. Yüzerken kendini sevdirmek ve dalgıçların üstüne atlayarak onlarla oyun oynamak isteyen köpek, zaman zaman dalgıçlara zor anlar yaşatsa da keyifli görüntüler oluşturdu. Bitez Gülümser Mehmet Danacı 3-B sınıfından 38 öğrenci ile öğretmenleri İlkem Karaçiçek’in de katılarak çalışmaları takip ettiği etkinlikte öğrenciler, karşılarında dalgıçlarla yüzüp oynamak için can atan sevimli köpeği görünce arkadaşlarıyla bol bol gülüp eğlendi. Yaklaşık iki saat süren çalışmalarda özellikle dere ağzında toplanan atıklar kıyıya çıkartıldı. Atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından toplanarak Konacık’ta yer alan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Çalışmalarda 59 kg plastik atık, 14 kg metal atık, 67 kg tekstil, 30 kg bahçe atığı ve 10 kg da cam atık olmak üzere toplam 180 kg atık kıyıya çıkarıldı. Atıklar ayrıştırma işlemlerinin ardından toplanarak Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, Ortakent Yahşi’nin ardından 4 Nisan Çarşamba günü Yalıkavak’ta yapılacak. Daha sonra da Gündoğan, Küçükbük, Gölköy, Türkbükü, Torba ve son olarak Bodrum ilçe merkezinde devam edecek. (İK)

