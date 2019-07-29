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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çevreci imam cami avlusunu botanik bahçesine çevirdi - BALIKESİR Haberi

Çevreci imam cami avlusunu botanik bahçesine çevirdi - BALIKESİR Haberi



: - Cami bahçesinden görünüm - İmam ile röportajÇevreci imam cami avlusunu botanik bahçesine çevirdi - Manyas ilçesindeki bakımsız haldeki cami bahçesine 250'ye yakın fidan diken ve çiçek eken imam Hasan Demirtaş, cemaatin takdirini topladıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Manyas ilçesindeki bakımsız haldeki cami bahçesine 240'ı aşkın ağaç diken ve çiçek eken imam, avluyu adeta botanik bahçesine çevirdi.İmam Hasan Demirtaş, 2009 yılında Maltepe Mahallesi'nde bulunan Hacıilyas Camisi'ne görevlendirildi.Cami bahçesinin bakımsız olması üzerine harekete geçen Demirtaş, bahçeyi 250'ye yakın farklı cinste bitkiyle buluşturdu.Avluyu çimlendiren, fidan diken ve çiçek eken Demirtaş, bahçedeki bitkilerin bakımlarını her gün özenle kendi elleriyle yapıyor.Avludaki ağaçların düzensiz bir şekilde ekildiğini ve bakımlarının yapılmadığını gördüğünü belirten Demirtaş, yeni halinin daha güzel oluduğunu anlattı.Bahçedeki bitkilere elinden geldiğince bakmaya çalıştığını anlatan Demirtaş, "Yoldan gelip geçenler araçlarını durdurup fotoğraf çekiyorlar. Herkesi camimize bekliyoruz." dedi.
Demirtaş, namaz öncesi ve sonraları ağaçların ve çimlerin budamalarını yaptığını, bitkileri suladığını ve etrafını temizlediğini ifade etti.
Manyas Müftüsü Fehmi Aydınlı ise cemaatin takdirini toplayan Demirtaş’ın çalışmalarının örnek olmasını temenni ettiğini belirterek, "Hasan hocamız gibi çevreye ve görev yaptığı caminin çevresine karşı duyarlı din görevlilerine ihtiyacımız var. Ben kendisini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Botanik Bahçesi Cami Bahçesi Harekete Geç 2009 Yılı 

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