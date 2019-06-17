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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çevre yolunda tır devrildi: 1 yaralı İzle

Çevre yolunda tır devrildi: 1 yaralı İzle

-Olay yeri ve devrilen tır görüntüleri

( ANKARA ) -- Şoför kendi imkanlarıyla devrilen tırdan çıktı ANKARA

Hastane Tır Şoförü Trafik Polisi Direksiyon Tır Dorsesi 


- Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametinde bir tır sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp devrildi. Kaza tek taraflı gerçekleşirken maddi hasar meydana geldi, yaralanan tır şoförü ise hastaneye kaldırıldı. Başkentte sabah saatlerinde çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada dondurulmuş ürünler için taşımacılık yapan bir tır, kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi. Kaza anında tır dorsesi içerisinde boş paletlerin olduğu öğrenildi. Kazanın 34 JP 7305 plakalı tır şoförü H.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesinden kaynaklı olduğu belirtildi. Kaza sonrasında kendi imkanları ile tırdan çıkan şoför H.A’nın sağlık durumunun ise iyi olduğu bilgisine ulaşıldı. Otoyol trafik polisi, olayla ilgili inceleme başlatırken, tırın sahibi olduğu firma yetkilileri olay yerine gelerek aracın kaldırılması kaldırılması için çekici çağırdı. (İÇ-
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