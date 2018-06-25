Çevre yolunda ters yönde ilerleyen sürücü alkollü çıktı - EDİRNE
: - DetaylarÇevre yolunda ters yönde ilerleyen sürücü alkollü çıktıEDİRNE (AA) - Edirne 'de çevre yolunda ters yönde ilerleyen sürücü, gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Edirne - Kapıkule çevre yolunda ters yönden bariyerlere çarparak ilerleyen Yüksel Ö.'nün kullandığı 14 BK 211 plakalı tırı durdurdu.Polis ekiplerince alkol testi yapılarak 200 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.Trafik cezası kesilmesinin ardından tır, başka bir sürücü tarafından yediemin otoparkına çekilirken, sürücü gözaltına alındı.