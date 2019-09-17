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17 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Çevre yoluna çıktılar trafiği birbirine kattılar

Çevre yoluna çıktılar trafiği birbirine kattılar

başıboş eşekler

Polis Polis Ekipleri 

-cadde koşturmaları
-polislerin müdahalesi
-genel ve detaylar

( EDİRNE )- Çevre yoluna çıkan başıboş eşekler, sürücülere ve polislere zor anlar yaşattı EDİRNE

- Edirne’de, çevre yoluna çıkan başıboş eşekler, sürücülere ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Trafik durma noktasına gelirken, polis ekiplerinin çalışmaları sonrası eşekler yoldan çıkartıldı ve trafik normal akışına döndü. Edirne’de, sabah saatlerinde Kıyık Semti mevkiinde otoban bağlantı yolu üzerine çıkan 2 başıboş eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevre yolunda koşturan eşekleri uzun uğraşlar sonucu yoldan çıkarttı. Trafik bir süre durma noktasına gelirken, eşeklerin çevre yolundan çıkartılmasının ardından trafik tekrar normal akışına döndü. Sürücüler, söz konusu çevre yolunda zaman zaman başıboş ve atların karşılarına çıktığını ve trafikte tehlike oluşturduklarını söyledi.


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