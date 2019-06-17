-Biriken ve yarım metreyi bulan sudan geçmeye çalışan araçlardan detaylar

-Sudan geçerken araçlardan düşen plakalardan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin suyu tahliye etmelerinden detay

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) Çevre yolu denize döndü plakalar karaya vurdu- Bu yoldan otomobil değil gemi geçer ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden sağanak ve dolu yağışı hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yağışın etkisiyle Eskişehir Bursa yolu üzerinde bulunan Kütahya Kavşağı mevkiinde yarım metreye ulaşan su birikintileri araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, araçların düşen plakaları da yol kenarına birikti. Eskişehir’de yaklaşık bir haftadır devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşlar hafta boyunca zor anlar yaşadı. Yağışlar nedeniyle kentte birçok maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Gün içerisinde özellikle yağışa hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri su birikintileri ve yoğun akıntılar yüzünden araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Akşam saatlerinde de çevre yolunun kilit noktalarından Kütahya Kavşağının girişinde biriken ve yaklaşık yarım metreyi bulan yağmur suları yolu adeta bir göle çevirdi. "Araçların plakaları suya düştü" Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yağmur sularını tahliye etmeye çalıştı. Yoldan geçmek için uğraşan birçok araç plakasını düşürdü. Yolun kenarına biriken plakaların sayısı her dakika artarken plaka sayısı yaklaşık 10’u buldu. Trafik polislerinin kontrolünde suyu tahliye eden itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı. Yağışın durmasıyla yol kullanılabilir hale geldi. (ÇAĞ-

