Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, Kayseri'de Haberi
- Cenaze namazına katılan vatandaşlardan görüntüler - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin cenaze törenine katılması - Cenaze namazının kılınmasıÇevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri 'deKAYSERİ (AA) - AK Parti'den Kayseri milletvekili seçilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki cenaze törenine iştirak etti.Bakan Özhaseki, Kayseri esnafından Abdullah Çalapkorur'un 87 yaşında vefat eden annesi Nejla Çalapkorur için Camikebir'de öğle vakti düzenlenen cenaze törenine de iştirak etti.Törene, Özhaseki'nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı. Özhaseki, cenaze namazının ardından bir süre tabutu taşıdı.