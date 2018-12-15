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15 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Gönül belediyeceliği anlayışıyla devam ettirdiğimiz Ak Parti iktidarında İnşallah Antalya'da ne kadar ilçe varsa varsa 31 Mart'ta almak istiyoruz'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Gönül belediyeceliği anlayışıyla devam ettirdiğimiz Ak Parti iktidarında İnşallah Antalya'da ne kadar ilçe varsa varsa 31 Mart'ta almak istiyoruz'

Salondan detaylar

Mülkiye Bild Allah Bisiklet 

-Bakan Kurum konuşması
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( ANTALYA ) Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Gönül belediyeceliği anlayışıyla devam ettirdiğimiz Ak Parti iktidarında İnşallah Antalya'da ne kadar ilçe varsa varsa 31 Mart'ta almak istiyoruz" ANTALYA

- Antalya'da temaslarını sürdüren Bakan Kurum 31 Mart seçimlerine değindi. Kurum, "Ak Parti iktidarında İnşallah Antalya'da ne kadar ilçe varsa varsa 31 Mart'ta almak istiyoruz." dedi.
Antalya'da programlarına devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden sonra Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Antalya'nın bazı noktalarında olan mülkiyet problemlerini ele alan Bakan Kurum, şehircilik ve çevre anlamında Antalya'nın yanında olduklarını kaydetti.
Teknik ve maddi anlamda her türlü desteği vereceklerini bildiren Bakan Kurum, ilçelerde bisiklet ve yürüyüş alanları olacağını belirtti.
"Alt gelire hitap eden proje yapacağız" İlçe belediyelerin atık su arıtma taleplerine ilişkin, Büyükşehir Belediyesiyle beraber proje yürüteceklerini ifade eden Kurum, "TOKİ ile ilgili sosyal konuyla alakalı alt gelire hitap eden projeler yapacağız. Menderes Türel iki defa aday gösterildi. İkinci dönemini de tebrik ediyorum. Büyük özverilerle çalışıyorsunuz. Bugün gönül belediyeceliği anlayışıyla devam ettirdiğimiz Ak Parti iktidarında inşallah Antalya'da ne kadar ilçe varsa 31 Mart'ta almak istiyoruz. Biz sizlerin yanınızdayız. Yapmamız gereken ne varsa proje anlamında, maddi manevi destek anlamında bunları bize iletin." dedi.

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