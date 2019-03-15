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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

Genel ve detay

Restorasyon Hatıra Fotoğrafı 

-Kapalıçarşı esnaf ziyareti
-Hediye takdimi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Kapalıçarşı yönetim binasını ziyaret eden protokol, daha sonra restorasyonu yapılan çatıda incelemelerde bulundu. Yerel seçim çalışmaları kapsamında Kapalıçarşı esnafını ziyaret eden AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan’a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kayan eşlik etti. Kapalıçarşı esnafıyla sohbet eden protokol, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Esnafla samimi sohbetlerde bulunan Bakan Kurum ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan ardından yönetim binasına geçti. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, Bakan Kurum’a hat hediye etti. Daha sonrasında restorasyonu biten Kapalıçarşı çatısında incelemelerde bulunan protokol, ardından hatıra fotoğrafı çektirdi. Kapalıçarşı esnafına hayırlı işler diyerek ayrılan Kurum, sokakta bulunan kestaneciden kestane alarak ayrıldı. (TA-ÖFA
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