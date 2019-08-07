Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Valilikte il değerlendirme toplantısına katıldı - ISPARTA
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un valiliğe gelişi - Isparta Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katılanlardan detaylar - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamasıISPARTA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Isparta Valiliğinde il değerlendirme toplantısına katıldı. Kurum, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. (1)
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