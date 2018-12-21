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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ziyaretleri - ŞANLIURFA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un ziyaretleri - ŞANLIURFA

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un değerlendirme toplantısına katılması - Bakan Murat Kurum'un Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmesi - Bakan Kurum'un konuşması - Kurum'un AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etmesi - Bakan Murat Kurum, kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulunduŞANLIURFA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.Kurum, Büyükşehir Belediyesinde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa 'nın "peygamberler şehri", kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Yaptıkları toplantı sonucunda kenti ilgilendiren birçok önemli karar aldıklarını kaydeden Kurum, kararların Şanlıurfa halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.Kurum, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığını da ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.Bakan Kurum'a incelemeleri sırasında, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Abdullah Erin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de eşlik etti.

Toplantı Peygamberler Şehri Peygamber 

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