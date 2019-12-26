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( ANKARA -1) Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Kanal İstanbul projesi, İstanbul boğazımızı koruma projesidir"-"İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ÇED raporunun altına imza atmıştır"-"İstanbul sayısından geçen gemi sayısı Panama Kanalının 4 katı ve Süveyş kanalının da 3 katı yoğunluğu var-" Gülük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin gemi geçiyor"-"Kanal İstanbul projesi, İstanbul boğazımızı koruma projesidir"-"İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası bilimsel değildir, gerçek dışıdır"-"Yer altı sularına ve Terkos gölüne dair iddialar geçek dışıdır"



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