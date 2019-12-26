Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:'Kanal İstanbul projesi, İstanbul boğazımızı koruma projesidir'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:'Kanal İstanbul projesi, İstanbul boğazımızı koruma projesidir'

Bakanının açıklaması

Su Kaybı 

-Detay

( ANKARA -1) Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Kanal İstanbul projesi, İstanbul boğazımızı koruma projesidir"-"İstanbul Büyükşehir Belediyesi temsilcisi ÇED raporunun altına imza atmıştır"-"İstanbul sayısından geçen gemi sayısı Panama Kanalının 4 katı ve Süveyş kanalının da 3 katı yoğunluğu var-" Gülük ortalama 150 gemi geçiyor. Yıllık 50 bin gemi geçiyor"-"Kanal İstanbul projesi, İstanbul boğazımızı koruma projesidir"-"İstanbul'un su kaybı yaşayacağı iddiası bilimsel değildir, gerçek dışıdır"-"Yer altı sularına ve Terkos gölüne dair iddialar geçek dışıdır"
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Büyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyorBüyük Önder Atatürk 81 yıldır özlemle anılıyor
Ata'ya saygı: 09.05'te hayat durduAta'ya saygı: 09.05'te hayat durdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı