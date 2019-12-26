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( ANKARA - 2) Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"İstanbul'a 1.2 milyon nüfus gelecek iddiası da uydurmadır. Bu gölgede müsaade ettiğimiz yeni nüfus miktarı 500 bindir"-"İstanbul'da geçen gemiler ücret ödemektedirler"-"Kanalın 2 tarafında yükleri alacak ve Karadeniz kıyısında belirlediğimiz alanlara hafriyat dökümlerini yapacaklar ve İstanbul'a kesinlikli giriş yapmayacaklar"



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