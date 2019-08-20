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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Çevre Bakanı Kurum: 'Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz' Haberi

Çevre Bakanı Kurum: 'Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz' Haberi

Açıklama

( MUĞLA ) Çevre Bakanı Kurum:"Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz"-"Türkiye'de 20 binin üzerinde kaçak yapı tespit edildi. Bu kaçak yapıların 7200 sahil kesimlerin yer alıyor ve 3260'da Muğla ilimizde. 1300 adet kaçak yapı doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde yer alıyor"-"Bugün yapılan denetimlerde 8 projede 1611 konut ve 4 otel inşaatı imara aykırılıklar, ruhsata aykırılıklar nedeniyle durdurulmuştur."-"Yanan ormanlarımızın imara açılması söz konusu olamaz."

Kaçak Kaçak Yapı 

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