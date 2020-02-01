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01 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cevizlibağ E-5’te zincirleme kaza 1 ölü, 3 ağır yaralı Video

Cevizlibağ E-5’te zincirleme kaza 1 ölü, 3 ağır yaralı Video

yaralıların çıkarılması

Zincirleme Kaza Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-yaralılardan görüntü
-trafikten görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Zeytinburnu Topkapı E-5’te zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi öldü, aralarında kadının olduğu 3 kişi ağır yaralandı. Kaza, 02.50 sularında Zeytinburnu D-10 Karayolu Topkapı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kadir Özkan idaresindeki otomobilin yakıtı bitince yakınlarından destek istedi. Yardıma gelen yakınlarına başka bir otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi öldü, 3 kişi araçlarda sıkışarak ağır yaralandı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslime edildi. kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.
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