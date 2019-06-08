Cevizlibağ’da iş merkezinde korkutan yangın

-İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinden detay görüntü

-Yere düşen pillerden detay görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Pil ve batarya tamiri yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Zeytinburnu Cevizlibağ’da Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında yangın çıktı. Pil ve batarya tamiri yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı kattaki dış cephesindeki camları kıran itfaiye ekipleri yangına içeriden ve dışarıdan müdahale etti. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin incelme başlatıldı.

