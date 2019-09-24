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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Ceviz hasadı başladı, kilosu 6 TL

Ceviz hasadı başladı, kilosu 6 TL

Ceviz hasadı detaylar

Asad Festival 

-Açıklama

( BURSA ) -- Bu mahallenin tek geçim kaynağı ceviz BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz hasadı başladı.
Konurlar Mahallesi sakinlerinin tek geçim kaynağı ceviz. Bölgede ceviz hasadı başladı.
Bu yıl 500 tona yakın rekolte bekleniyor. Ceviz bahçelerinde hummalı bir çalışma var. Kadınlar, silkeleme sistemiyle yere düşen cevizleri toplayarak kovalarla çuvallara dolduruyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik hasadın yapıldığı bahçeleri ziyaret etti. Çelik, "İnegöl’de çok çeşitli mahsul yetişiyor. Bizim köylerimizde her türlü ürün yetişiyor. Ceviz de Konurlar ile özdeşleşmiş durumda. Şu anda Konurlar Mahallesi’nde 2 bin 500 dekar ceviz bahçesi mevcut. Bu durduğumuz bahçe 12 yaşında, ama genele baktığımız zaman bahçelerimiz çok genç. Bundan dolayı zamanla üretim artacak. Geçen sene 300 ton ceviz elde etmişken bu sene yaklaşık 500 ton civarında üretim beklenmekte. Ürünümüz kaliteli ve pazar sıkıntısı yok. Ceviz özellikle bu mahalleyi sevdi ve bu mahalleyle özdeşleşti. Hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı ve bol bereketli olmasını diliyorum. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki yıllarda Konurlar Mahallesi’nde 5 bin ton civarında ürün elde edeceğiz. Ayrıca gelecek yıllarda cevizi İnegöl ile tamamen özdeşleştirip ön plana çıkartmak için bir festival de yapmayı düşünüyoruz" dedi.
Muhtar Murat Çetinkaya, "Mahallemiz son dönemlerde cevizle adını duyurdu. Mahallemizde yaklaşık 3 yıldır ceviz ön plana çıktı. Ben inanıyorum ki İnegöl’de ceviz ilerleyen yıllarda çok daha iyi yerlere gelecek. Mahallemizin en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi ceviz olmuş durumda. Şu anda kabuklu ceviz 5-6 lira arasında alıcı buluyor. Hayırlı ve bol bereketli bir hasat dönemi olmasını diliyorum" dedi.
(SA-MŞ)
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