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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı İzle

Ceviz büyüklüğündeki üzüm taneleri şaşırttı İzle

-ÜRETİCİNİN ÜZÜM BAĞINI İNCELEMESİ

Üzüm Bağı Fizyoloji 

--ÜZÜM BAĞI DETAY
--CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE ÜZÜM SALKIMI DETAY
--KORUMA ALTINDAKİ BAĞDAN GENEL DETAY
--ÜRETİCİ AHMET KULA'NIN KONUŞMASI
--ÜZÜM SALKIMLARINDAN DETAY

( MANİSA ) -- Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 15 dekarlık üzüm bağının içindeki bir tek salkım üzümün devasa taneleri ilgi odağı oldu MANİSA

- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 15 dekarlık üzüm bağının içindeki bir salkım üzüm ceviz büyüklüğündeki taneleriyle dikkat çekti. Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Doğuşlar Mahallesinde yaşayan üzüm üreticisi Ahmet Kula’nın 15 dekarlık üzüm bağındaki, ceviz büyüklüğünde tanelere sahip olan tek salkım üzüm görenlerin ilgisini çekiyor. Doğuşlar Mahallesi eski Muhtarı Ahmet Kula (65), üzüm bağındaki üzüm salkımlarında temizlik çalışmaları yaptığı sırada gördüğü ceviz büyüklüğündeki üzüm salkımını görünce hayrete düştü. Ahmet Kula, "Doğuşlar köyü eski muhtarıyım. 65 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böylesine iri taneleri olan Sultaniye üzüm salkımı görmedim. Ceviz büyüklüğünde taneleri var. Hayret ettim. Fizyolojik bozukluk da olabilir, bilmiyorum." diyerek durumu arkadaşlarına anlattığını ve onların da salkımı görmek için bağa gelerek hayretle salkımı incelediklerini söyledi.

"Fizyolojik bozukluk olabilir" Sarıgöl İlçe Tarın ve Orman Müdürü Ahmet Akar, olayın fizyolojik bozukluktan kaynakladığını belirterek, "Bu tür olaylar meyvelerde nadir olur. Bazen çekirdeksiz Sultaniye üzümde çekirdekli üzüm de olabilmekte. Bazen de ceviz büyüklüğünde üzüm taneleri oluşur." diye konuştu.
(VS-SC-
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