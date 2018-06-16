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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ceviz büyüklüğündeki dolu, seralarda zarara yol açtı

Ceviz büyüklüğündeki dolu, seralarda zarara yol açtı

Belediye Başkanı Yusuf Göven ve KA Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer’in zarar gören Vatandaşların ziyareti

Can Güvenliği Dolu Yağışı Hasar Tespit Irak 

-Dolunun deldiği plastik seralar
-Doludan kırılan cam seralar
-Fırtına yüzünden plastiği inmiş seralar
-Vatandaşlarla röportaj
--arşiv-
-Yağmur ve dolu sonrası şehirden görüntüler

( ANTALYA )-- Dolu yağışı meyve bahçeleri oto cam ve kaportaları, çatılardaki gün ısı sistemlerine de zarar verdi ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde bugün saat 10.30 sıralarında başlayan dolu yağışı ve fırtına meyve bahçelerine, seralara, enerji nakil hatlarına, araçların camına ve kaportalarına, gün ısı sistemlerine zarar verdi. Kumluca’da caddeler biriken sel suları nedeniyle zaman, zaman araçların geçmesine engel oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı , yerini yağmurla karışık doluya bıraktı. Dolu ve aşırı yağmur ilçede yer yer fırtınaya dönüştü. Portakal, zeytin bahçeleri büyük zarar görürken verirken plastik seralar da ceviz büyüklüğündeki dolu tarafından adeta delik deşik edildi. Cam seralarda doludan büyük hasar gördü. Cam seralarda ise kırılan camlar, toprağı elle işlenemeyecek hale getirdi. Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ve AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, dolu ve fırtınanın ardından zarar gören vatandaşları ziyaret etti. Başkan Göven; “Bugün saat 10.30 sıralarında, başlayan dolu yağışı ve fırtına meyve bahçelerine, seralara, oto cam ve kaportalarına, çatılardaki gün ısı sistemlerine zarar verdi. Ağaçlar yollara devrildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekiplerimiz ağaçları yoldan kaldırdı. Afetin teselli verici yönü can kaybımızın olmayışıdır. Mal telafi edilir. Ama halkımızın can güvenliğine zarar gelmesin. Allah bu tür afetlerden korusun” dedi.
Vatandaşlar ise, dolunun büyük taneler halinde yağmursuz kuru bir şekilde yağdığını ifade ederek, çok korktuklarını, evlerinin içine kaçtıklarını söylediler. Dolu yağışının ardından ilçe merkezine kısa bir süre elektrik verilemedi. Zarar gören enerji nakil hatları da tamir edildikten sonra tüm şehir elektrik verilmeye başladı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Ekiplerinin yapacağı hasar tespitinden sonra zararın boyutu belli olacak.
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