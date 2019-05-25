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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ceviz büyüklüğündeki dolu sele neden oldu... Beyaza bürünen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı Video

Ceviz büyüklüğündeki dolu sele neden oldu... Beyaza bürünen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı Video

Dolu yağışından görüntüler

Sağanak Yağış Su Baskını Dolu Yağışı Şiddetli Yağış Benzin 

-Beyaza bürünen yollardan görüntüler

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum'da ceviz büyüklüğündeki dolu ve ardından etkili olan sağanak yağış su baskınlarını neden oldu. Dolu ve şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bazı ev ve işyerlerinde su baskınına neden olurken kent merkezindeki trafik akışını durma noktasına getirdi. Aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası sürücüler benzinlikler ve yol kenarlarında emniyet şeritlerine sığındı. Hem kent merkezinde hem de kırsal kesimlerde etkili olan dolu yağışı tarım arazilerini vurdu.
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