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03 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü

Ceviz büyüklüğünde yağan dolu sokakları beyaza bürüdü

-Dolu yağışı

Tarım Dolu Yağışı Yağan Tarım Arazisi 

--Doludan etkilenen tarım arazisi

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde yağan ceviz büyüklüğünde dolu, küçük çaplı hasarlara neden olurken tarım arazilerini olumsuz etkiledi. Sivas’ın Zara ilçesinde gün içerisinde yağan dolu küçük çapta hasarlara neden oldu. Kısa süren dolu yağışında ceviz büyüklüğünde ki dolu taneleri dikkat çekti. Yağıştan tarım arazileri olumsuz yönde etkilendi. Bu anlar cep telefonları ile görüntülendi. (YK-GF-
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