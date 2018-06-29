Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, binlerce ton meyve zarar gördü

-ZARAR GÖREN MEYVE BAHÇELERİNDEN GÖRÜNTÜ

-DOLUNUN PARÇALADIĞI MEYVELERDEN GÖRÜNTÜ

-AHUDUDU BÖĞÜRTLEN VE ARMUT BAHÇELERİNDEN GÖRÜNTÜ

-ÜRETİCİLERLE RÖP



( BURSA -ÖZEL-HD)- Doludan ürünleri zarar gören köylü yardım bekliyor BURSA



- Bursa’da ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı binlerce ton meyveye zarar verdi. Bir yıl boyunca gözleri gibi baktıkları meyveleri zarar gören çiftçiler yardım bekliyor. Keles ilçesinin 10 köyünde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı yarım saat sürdü. Ahududu, böğürtlen, erik, armut ve şeftali bahçelerinde binlerce ton meyveyi paramparça eden doludan zarar gören üreticiler devletten gelecek yardımı bekliyor. Bir yıl boyunca gözü gibi baktıkları meyvelerini hasat etmeye hazırlanırken yağan doluyla ürünleri zarar gören üreticiler şimdi kara kara düşünüyor. Ceviz büyüklüğünde yağan dolunun düştüğü yerdeki meyveleri paramparça ettiği görüldü.

Keles ilçesinin Gözede köyünde hasat etmeye çalıştığı meyve bahçelerinin zarar gördüğünü ifade eden üreticiler, “Bir hafta önce dolu yağmış meyvelerimiz zarar görmüştü, geçtiğimiz gün yağan doluyla birlikte bahçelerimizdeki ürünlerin yüzde yetmişi zarar gördü. Bir yıl boyunca baktığımız ürünlerimizi hasat etmeyi beklerken, gelen afetle birlikte elimizde kaldı. Zararımız büyük. Borcumuz var. Devletimizden yardım bekliyoruz” dedi.



