Çevik Kuvvet eşliğinde kaçak elektrik baskını

-Polis ve SEDAŞ ekipleri detaylar

-Sakarya Romanlar Dernek Başkanı Orhan Tanyel röp.



( SAKARYA - HD)- Elektrik dağıtım ekipleri, elektrik kesecekleri mahalleye Çevik Kuvvetle gitti SAKARYA



- Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrik dağıtım şirketi, ödenmeyen borçlar ve kaçak kullanım olan evlerin elektriklerini kesmek için çevik kuvvet eşliğinde mahalleye girdi. Elektrik dağıtım firması Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) Kaçak Servisi ekipleri, gecikmiş faturalardan dolayı oluşan elektrik borçları ve kaçak elektrik kullanan vatandaşlara yönelik işlem başlattı. Ekipler bu doğrultuda hat kapama işlemleri Roman vatandaşların çoğunlukta yaşadığı Erenler Küpçüler Mahallesi'ne gitti. Çevik Kuvvet polisleri eşliğinde mahalleye giren dağıtım şirketi görevlileri, önceden tespit edilen ikametlerde kaçak elektrik uygulaması yaptı. 72 adresin elektrik saatleri mühürlendi Yapılan çalışma sonrasında toplamda 72 adresin sayaçları mühürlenerek elektrikleri kesildi. Durumu çaresiz gözlerle izleyen mahalleli ise yaşananlara tepki gösterdi. Konuyla alakalı olarak açıklama yapan Sakarya Romanlar Derneği Başkanı Orhan Tanyel, Roman Mahallesi olduğundan dolayı ön yargılar ile elektrik kesimi için mahalleye polis eşliğinde gelinmesinin yanlış olduğunu söyledi.



Çevik Kuvvet polisleri ile yapılan işlemi doğru bulmadıklarını ifade eden Orhan Tanyel, "Burası Roman Mahallesi olduğundan dolayı insanların kafasında ön yargının doğurmuş olduğu sebepler var. Bunlardan ötürü burada hiçbir tepkiyle karşılaşılmamasına rağmen polis nezaretinde SEDAŞ ekipleri, mahallemize elektrik sayaçlarını kontrole veya faturasını ödememiş insanların elektriklerini kesmeye geldi. Önceden gelinip yanlış bir müdahaleyle karşı karşıya kalınmadı. Kalınsaydı ondan sonrasında haklı duruma gelinerek, 'Can güvenliğim yok' veya 'Kötü bir hareketle karşılaştım' diyerek polis nezaretinde elektrik kesmeye o zaman gelinmeli. Ama insanlarımız buraya gelen görevlilere ne bir hal, ne bir harekette ne de bir hakarette bulundu. Buna istinaden de maalesef Romanlara olan önyargının doğurmuş olduğu sebeplerden dolayı polislerle gelinmiş. Bu ne kadar doğru? Bu neden farklı bir mahallede yapılmıyor? Niye diğer etnik grupların mahallelerine Çevik Kuvvetle elektrik saatleri kontrol edilmeye veya kesilmeye gidilmiyor? Kaçak varsa elektrikleri tabi ki kesilsin, borç varsa borca istinaden gerekli işlem yapılsın. Ama biz önyargıyla polis eşliğinde gelinip bu duruma konulmamıza tepkiliyiz" dedi.

Kesim sonrasında vatandaşlarla görüşen polis ve SEDAŞ ekipleri mahalleden ayrıldı. (BCT-GY

