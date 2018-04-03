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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Çetin Öztoprak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Çetin Öztoprak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Adli tıp detay

Cenaze 

-Konsolosluk aracı
-Cenaze aracı çıkış
-detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak’ın cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı. Şişli'de yalnız yaşadığı evde ölü bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski bakanı Canan Öztoprak’ın oğlu Çetin Öztoprak'ın cenazesi dün gece otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Otopsi işlemi tamamlanan Öztoprak’ın cenazesi akşam saatlerinde konsolosluk yetkilileri tarafından teslim alındı. Cenazesinin Kıbrıs'a götürülerek toprağa verileceği öğrenildi.
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