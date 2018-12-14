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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Çetenin iş adamlarını döverek tehdit ettikleri görüntüler ortaya çıktı

Çetenin iş adamlarını döverek tehdit ettikleri görüntüler ortaya çıktı

Zanlıların işadamlarının bazı mekanlarda dövüp tartakladıkları anlara ilişkin güvenlik ve cep telefonu kameraları

Akalan Suç Örgütü İşadamları Suç Duyurusu Cep Telefonu 

-Detaylar.

( İSTANBUL )- İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda çökertilen çetenin iş adamlarını döverek ölümle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL

- İstanbul ve Kocaeli’nin Gebze ilçesinde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çökertilen çetenin iş adamlarını döverek ölümle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, kendilerini "Sarallar" üyesi olarak tanıtıp 24 farklı “yağma” ve “tehdit” suçlarına karıştıkları ileri sürülen şahıslara yönelik 5 Aralık’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi yakalanmış, grubun lideri oldukları öğrenilen Ü.S. ve T.S.’nın da aralarında olduğu 11 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmaya konu suç duyurusu, zorla senet imzalatılmak için dövülen bazı iş adamlarının ihbarı üzerine gerçekleşmişti. Suç örgütü üyelerinin tehdit ve cebir uyguladığı iş adamlarının dayak yediği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Organize Suçlarla Mücadele Şube polisinin düzenlediği operasyonla çökertilen çete üyelerinin, bazı iş adamlarını döverek ölümle tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıyan iki ayrı dayak görüntülerinde zanlılar iş adamlarını tekme tokat döverek bulundukları mekandan dışarıya çıkarıyor.
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