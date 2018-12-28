Çeşme turizmine 'yılbaşı' piyangosu

-Esnaf ile röportaj

-Son hazırlıklardan genel ve detay



( İZMİR ) İZMİR



- Sadece yazın değil kışın da önemli turizm merkezlerinden olan tatil cenneti İzmir Çeşme’de, yeni yıla girmek isteyenler otellerde rezervasyonlarını yaptırırken, doluluk oranları neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Yılbaşına az bir süre kala, Türkiye’nin en önemli tatil merkezlerinden Çeşme’de, otellerdeki doluluk oranı neredeyse yüzde 100’e ulaştı. Sadece yaz mevsiminde değil kış mevsiminde de turizm destinasyonlarından olan ilçede, yeni yıl için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Yılbaşını eğlenerek geçirmek isteyenler, özellikle termal otelleri tercih ederken, yılbaşında ziyaretçi sayısının 100 bini bulması bekleniyor. Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, yaz sezonu 20 bin olan yatak kapasitesinin kışın 10 bine çekildiğini, Çeşme yılbaşını yüzde yüz doluluk oranıyla karşılayacağını belirterek, "10 bin yatağımızın yarısı termal otellerde hizmet vermektedir. Termal özellikle kış günlerinde tercih edilen destinasyon ve bu yılbaşında da öncelikle termal otellerimizin doldu. Diğer otellerimizin doluluğu devam ediyor. Bugün itibariyle yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda yüzde 10 boşluğumuz var bazı otellerde bu da hafta sonu itibariyle dolduracağımızdan eminimiz. Yani çeşme yüzde 100 dolulukla yeni yıla girmiş olacak" dedi.

Ziyaretçi sayısı 100 bini bulacak Rezervasyonların daha çok İstanbul, Bursa ve İzmir’den olduğunu ifade eden Demir, "Yılbaşında Alaçatı ile birlikte Çeşme’nin tüm ziyaretçisini 100 bin olarak görüyoruz. Bu önemli bir değer ve son 5 yılda artarak gidiyor; artık çeşme yılbaşında ziyaret edilecek bir destinasyon olmaya başladı.

Dünyada yılbaşı destinasyonlarından olan Las Vegas, Sidney, New York gibi yerler 1,5- 2 milyonla karşılıyor. İlerideki hedefimiz yılbaşında da bu hedeflere yaklaşmak ve Çeşme’yi dünya destinasyonları içine sokmak için mücadelemiz var. Önümüzdeki yıllarda bu 100 bini, 200-300 bin yaparak ve her geçen yıl artırarak, milyonlara 5 yıl içerisinde ulaşırız diye düşünüyoruz" ifadelerine kullanıldı. “Yabancı turistleri daha çok görmeye başlayacağız” Çeşme’yi dış pazara açmak için de çalışmaların sürdüğünü ve önümüzdeki haftalarda Almanya’dan tanıtımlara başlayacaklarını ifade eden Yakup Demir, 2019-2020 yılından itibaren Çeşme’de daha fazla turist görülmeye başlanacağını ve bu oranın yüzde 20-30’ları bulacağını söyledi.



Esnaf özel günleri iple çekiyor Çeşme esnaflarından Orhan Öncü, yılbaşı ile birlikte işlerinin artacağını ifade ederek "Kış sezonu Çeşme’de sakin geçiyor ama yeni yıl birlikte daha hareketli geçmesini bekliyoruz. Yılbaşı günü oldukça kalabalık olmasını bekliyoruz Bunun bize de olumlu şekilde yansımasını bekliyoruz. Şimdiden iyi duyumlar aldık" dedi.

Esnaf Gülay Elibul da, özellikle kış sezonunda özel günleri iple çektiklerini belirterek, "Kış sezonu bizde işler inanılmaz şekilde düşüyor. Ama böyle özel günler olduğunda yılbaşı, festival gibi günlerde Çeşmemiz kalabalıklaşıyor hareket geliyor" şeklinde konuştu.

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