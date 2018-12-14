Çeşme'deki iş yerinde büyük yangın, onlarca ekip olay yerinde

-alevlerin yükselmesi

-itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntü

-dumanların yükselmesi

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( İZMİR -EK) - İtfaiye, yangının diğer boya dükkanlarına sıçramaması için yoğun çaba harcıyor İZMİR



- İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposundaki yangın için bölgeye onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının diğer boya dükkanlara sıçramaması için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangın, Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belirlenemeyen yangın, boya malzemelerin olması sebebiyle bir anda büyüdü. Alev topuna dönen iş yerindeki yangına onlarca itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına müdahale etti. Bölgeye takviye olarak itfaiye ekipleri de sevk edilirken, Çeşme polisi, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede önlem aldı. Diğer boya dükkanlarına sıçramaması için yoğun müdahale var Zaman zaman küçük çapı patlamalarında yaşandığı yangının diğer iş yerlerine sıçramaması için itfaiye ekipleri aralıksız olarak müdahalesini sürdürüyor. Yangındaki dumanlar ise kilometrelerce uzaktan bile görülürken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

