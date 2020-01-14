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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Çeşme’deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı

Çeşme’deki faciada ölenlerin cenazeleri teslim edilmeye başlandı

Cenazelerin adlı tıptan alınmasından detay görüntüler

Kaçak Göçmen Cenaze Kaçak Bild Nani 

-Yakınlarından görüntüler
-arşiv görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 8’i çocuk 11 kişinin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınlarına teslim edilmeye başlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü Çeşme ilçesi açıklarında, kaçak göçmenleri taşıyan tekne yasa dışı yollarla Yunanistan’a bağlı Sakız Adası’na doğru yol alırken batmış, facia yaşanmıştı. Meydana gelen olayda, 8’i çocuk 11 kişi hayatını kaybetmiş, teknede bulunan diğer 8 kişi ise son anda kurtulmuştu.Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında tekne sahibi, kaptan, düzensiz göçmenleri barındıran ve bu kişilerle para gönderme işlemi yaptığı belirlenen şüphelilerin de yer aldığı biri yabancı toplam 6 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Faciada hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri ise İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsisi yapılan 8’i çocuk 11 kişinin cenazesi yakınlarına teslim edilmeye başlandı.Anne ve 3 çocuğu olmak üzere 4 kişinin cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Manisa’nın Turgutlu ilçesine, anne ve 2 çocuk olmak üzere 3 kişinin cenazesi ise İzmir’in Menderes ilçesine götürüldü. Cenazelerin bugün defnedileceği bildirildi.
4 kişinin cenazesinin teslim işlemlerinin ise daha sonra yapılacağı öğrenildi.Hayatını kaybedenlerin birbirleriyle akraba oldukları ve yıllardır Türkiye’de yaşadıkları öğrenilirken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ise emniyette devam ediyor.
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