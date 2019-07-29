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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Çeşme'de 58 göçmen yakalandı

Çeşme'de 58 göçmen yakalandı

Göçmenlerin Çeşme iskelesindeki görüntüleri

Parmak Bebek Akalan Nani 

-Hanzade bebeğin görüntüleri
-Göçmenlere erzak dağıtımı görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla, 2 ayrı şişme botla geçmeye çalışan toplam 58 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çeşme açıklarında devriye görevi yapan TCSG 902 Sahil Güvenlik botu, Ildır Körfezi ve Karaabdullah Burnu açıklarında, bu sabaha karşı, 2 ayrı şişme bota müdahale ederek durdurdu. 2 şişme bottaki Suriye, Yemen, Somali ve Filistin uyruklu 58 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak Çeşme iskelesine getirildi.
Çeşme iskelesindeki çadıra alınan göçmenlerin arasındaki Yemen uyruklu, 2 aylık Hanzade bebek, en küçük umut yolcusu olarak kaydedilirken, 2 çocuklu bir babanın bir çocuğuna şişme can yeleği giydirdiği, diğer çocuğu için de başka bir can yeleğini şişirmesi dikkatleri çekti. İskeledeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından erzak paketleri dağıtıldı. Göçmenler, parmak izlerinin alınması ve kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için otobüsle İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldüler. Göçmenlerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.
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