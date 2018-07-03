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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
- Çeşme’de 49 göçmen yakalandı

- Çeşme’de 49 göçmen yakalandı

Operasyondan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Asad Akalan Harekete Geç 


- İzmir’in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Avrupa’ya geçmek isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı. Gece saat 02.00 sularında Çeşme Alaçatı’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tespit edilen lastik bot Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Lastik botun içinden 31 Suriye, 9 Sudan, 7 Filistin ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (17 erkek, 15 kadın, 17 çocuk) yakalandı. Söz konusu 45 kişi işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (TT-
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