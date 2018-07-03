- Çeşme’de 49 göçmen yakalandı



- İzmir’in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Avrupa’ya geçmek isteyen 49 düzensiz göçmen yakalandı. Gece saat 02.00 sularında Çeşme Alaçatı’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tespit edilen lastik bot Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durduruldu. Lastik botun içinden 31 Suriye, 9 Sudan, 7 Filistin ve 2 Irak uyruklu olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen (17 erkek, 15 kadın, 17 çocuk) yakalandı. Söz konusu 45 kişi işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (TT-

