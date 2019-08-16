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16 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Çeşme'de 47 göçmen yakalandı İzle

Çeşme'de 47 göçmen yakalandı İzle

Göçmenlerin Çeşme İskelesi'ndeki görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Akalan Nani 


- İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 47 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre; bir ihbarı değerlendiren TCSG 24 Sahil Güvenlik botu, bu sabah saat 07.20 sıralarında, Kara Ada açıklarında bir şişme bot tespit etti. Şişme botu, müdahale ederek durduran Sahil Güvenlik ekipleri, şişme bottaki 47 göçmeni alarak, Çeşme İskelesi'ne getirdi. 44'ü Suriye, 3'ü de Filistin uyruklu olan göçmenler, Çeşme iskelesindeki çadıra alındı. 18'i erkek, 9'u kadın, 20'si ise çocuk olan göçmenlere, Uluslararası Göç Örgütü Çeşme temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtılarak, ihtiyaçları karşılandı. Göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi.
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