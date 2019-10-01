Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı İzle

Çeşme açıklarında görülen balina ve yavrusu şaşırttı İzle

Amatör kameraya yansıyan görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

Amatör Balıkçı Balina Amatör Cep Telefonu Şahit 


- İzmir Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, açıklarda balina ve yavrusu ile karşılaşınca şaşkına döndü. Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yavrusu ile birlikte ilerleyen dev balina görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Söz konusu ilginç olay, tanınmış bir gazeteci tarafından da bugün bir köşe yazısına konu edildi. Öte yandan daha önce Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.
İlgili Foto Galeriler
Menajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi TokatladıMenajer Kırmızı Kart Gören Kaleciyi Tokatladı
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Dev Balık 5 Vinçle Zor KaldırıldıDev Balık 5 Vinçle Zor Kaldırıldı
Kıyıya vuran dev balinaKıyıya vuran dev balina
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı