Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

Çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı

şahısların çıkarılması

Akalan Hapis Cezası 

-Detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 7 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Balıkesirde Orman YangınıBalıkesirde Orman Yangını
Bursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi ÖldüBursada Facia! İkiye Bölündü, 2 Kişi Öldü
İşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladıİşten Çıkarılınca İki İş Arkadaşını Yaraladı
3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu3 Gündür Kayıp Olarak Aranan Yüzbaşının Cesedi Kazan Dairesinde Bulundu
Büyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 ÖlüBüyükçekmecede Büyük Fabrika Yangını: 4 Ölü
D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!D-100 Kara Yolunu Sel Vurdu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı