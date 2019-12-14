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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı - BURSA

Çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı - BURSA

- Uygulamadan detaylarBURSA (AA) - Bursa Emniyet Müdürlüğünce umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde iş yerlerinde uygulama yapıldı.Söz konusu ilçelerde 35 mekanda yapılan denetimlerde bin 915 kişinin UYAP sorgulaması yapılarak, farklı suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.Uygulama kapsamında 19 iş yerine kapalı mekanda tütün mamülü kullanılmasından işlem yapılırken, bir iş yerinde de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) belgesinin olmadığı tespit edildi. 5 iş yerinde konsomatris çalıştırıldığı belirlendi, 6 iş yerinde ise 36 kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giriş kaydının olmadığı tespit edildi.Uygulamada, 2 iş yerinin canlı müzik belgesinin olmadığı, 1 iş yerinin ise ruhsatının olmadığı belirlenerek çalışma faaliyetine son verildi.
Çakar lambası takılı bir araç ve sürücüsü de gerekli işlemler için ilgili birime teslim edildi.Uygulamada ayrıca çalışma izni olmayan yabancı uyruklu bir kadın yakalandı.

Matris Akalan Gesi Kapalı Mekan Soma 

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