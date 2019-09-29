Cesedi gelin arabası yaptığı aracın altında bulundu Haberi

- cenaze arabasının gelişi

- cenazenin adli tıpa gidişi

-yakınlarından detay



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te akşam bir arkadaşının nikah merasimine katılan 20 yaşındaki genç, sabah saatlerinde aracının altında ölü olarak bulundu. Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Deliktepe mesire alanında park halindeki 27 B 6910 plakalı otomobilin sahibi 20 yaşındaki Mehmet Demirbaş, bu sabah saatlerinde aracın altında ölü olarak bulundu. Genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve güvenlik güçleri tarafından ceset aracın altından çıkarıldı. Gencin cesedi, önce Oğuzeli Devlet Hastanesi morguna ardından ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ölüm sebebi araştırılan Demirbaş'ın olaydan bir gün önce bir arkadaşının nikah törenine katıldığı ve aracını ise gelin aracı yaptığı öğrenildi. Mehmet Demirbaş'ın nikahtan sonra ise kendisine bir daha ulaşılamadığı belirtildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek (LO-SD-

