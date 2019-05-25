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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cesedi 13 gün sonra bulunan muhabir son yolculuğuna uğurlandı Video

Cesedi 13 gün sonra bulunan muhabir son yolculuğuna uğurlandı Video

cenazenin getirilmesi

A Haber Cenaze Muhabir Cenaze Namazı Köy Mezarlığı 

-tabuttan görüntü
-cenaze namazının kılınması
-detaylar
-muhabirin fotoğrafı

( BAYBURT ) BAYBURT

- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt’un Söğütlü Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. Söğütlü Köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişancı’nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

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