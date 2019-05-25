Cesedi 13 gün sonra bulunan muhabir son yolculuğuna uğurlandı İzle

-tabuttan görüntü -cenaze namazının kılınması -detaylar -muhabirin fotoğrafı
( BAYBURT ) BAYBURT
- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt’un Söğütlü Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı. Söğütlü Köyünde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişancı’nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.
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