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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cerrahi Günleri Derneği Hakkari'de toplandı Haberi

Cerrahi Günleri Derneği Hakkari'de toplandı Haberi

- Programdan detaylar - Bursa Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay'ın konuşmasıHAKKARİ (AA) - Cerrahi Günleri Derneği Bölge Toplantısı, Hakkari 'de yapıldı. Hakkari Üniversitesi ev sahipliğinde, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programa farklı illerden cerrahi alanında çalışan profesör, doçent ve uzman doktorlar katıldı.
Programın açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, Hakkari 'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Çok farklı yerlerde toplantılara katıldıklarını belirten Kılıç, şöyle konuştu:''Ama burası gerçekten çok ayrıcalıklı bir yer. İki gündür bu yöredeyiz. Televizyonda izlediğiniz veya kafanızda hayal ettiğiniz şeylerin çok ötesinde bir görüntü ile karşılaştık. Bence hepimizin, ülkemizin her noktasında nasıl yaşamlar sürülüyor, anlatılanlar ve gördüklerimiz arasındaki farkı kendi kişisel yorumlarımızı mutlaka bir şekilde algılamasında fayda var. Dünden beri sıra dışı bir misafirperverlikle karşılandık. O yüzden de emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum.''Konuşmanın ardından alanlarında uzman cerrahlar "safra kesesi ve safra yolları cerrahisi" konularında tartıştı.Programa Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Cerrahi Günleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çetin Kotan, İstanbul Gaziosmanpaşa Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şinasi Sevmiş de katıldı.

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