Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Çermikli muhtarlardan ‘Karamehmetoğlu’na destek Haberi

Çermikli muhtarlardan ‘Karamehmetoğlu’na destek Haberi

Muhtarların belediye binası önüne gelmesi

Köy Muhtarı Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı Yerel Seçimler Doğru Tercih 

-Açıklama
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 60 mahalle muhtarı, yerel seçimlerden sonra mevcut belediye başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nu tekrar başkanlık koltuğunda görmek istediklerini belirterek, belediye önünde destekte bulundu. Çermik ilçesinin 60 mahalle ve köy muhtarı ilçe belediye binası önünde toplanarak açıklama yaptı. İlçenin AK Partili mevcut Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nu 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerden sonra tekrar belediye başkanı olarak görmek istediklerini ifade eden muhtarlar, 2 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Karamehmetoğlu’nun ilçeye 30 yılda yapılmayan hizmetleri kısa sürede yaptığını söyledi.

Muhtarlar adına açıklama yapan Baykal Mahalle Muhtarı Mustafa Dağtekin, ilçe için en doğru tercihin Karamehmetoğlu olacağını vurgulayarak, “Bizler Çermik mahalle muhtarları olarak önümüzdeki yerel seçimde 2 yıldan beri başarıyla görevini yürüten ve taraflı, tarafsız bütün halkın takdirini kazanan, 30 yıldan beri ilçede yapılamayan hizmetleri 2 yılda gecesini gündüzüne katarak yapmaya çalışan Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu’nu AK Parti adayı olarak görmek istiyoruz. Çermikli muhtarlar olarak vatandaşların da isteği doğrultusunda hizmet için en doğru tercih Şehmus Karamehmetoğlu olacaktır. İlçe için, AK Parti için ve memleket için Şehmus Karamehmetoğlu diyoruz” dedi.
(EK-MP-Y)
İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi30 Şehirde Yerel Yönetimler Anketi
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı