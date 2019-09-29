Çerkezköy'deki bıçaklı kavgaya ilişkin 4 gözaltı - TEKİRDAĞ Haberi
- Şüphelilerin Çerkezköy Adliyesi'ne getirilişiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinde 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, 5 gün önce Kızılpınar Mahallesi'ndeki iş yerinde çıkan kavgada Kenan Ç, Cevat ve Samet Ş. bıçakla yaralandı. Yaralılar, Çerkezköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.Çerkezköy Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.Şüphelilerin yaralılarla aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım