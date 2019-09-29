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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ

Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ

- Çerkezköy'de trafik kazası - 1 yaralı - Kaza yerinden görüntüler Tekirdağ 'da trafik kazası: 1 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yunus Duman'ın kullandığı motosiklet, Pınarça Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü Duman, sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

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