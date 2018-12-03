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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralı - TEKİRDAĞ
- Kaza mahalli - Yaralının Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevki - DetaylarÇerkezköy'de trafik kazası: 1 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Çorlu - Çerkezköy yolunda seyreden Sefa Kenan Kılıç idaresindeki 59 TC 529 plakalı otomobil, Atılım Beton Kavşağı'nda Enver Doğan idaresindeki 34 FL 2919 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil sürücülerinden Doğan yaralandı.Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.