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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Çerkez sürgününün 155. yılı - SAMSUN

Çerkez sürgününün 155. yılı - SAMSUN



- Platform üyelerinin yürüyüşü - Samsun um - 1 Gemisinden detay - Platform üyelerinin temsili karaya inişi - Sinan İnan'ın konuşması - Rahşan Erdoğan Yılmaz, burada Abazaca ve Adigece ağıt konuşması - Üyelerin Karadeniz'e karanfil bırakmasıÇerkez sürgününün 155. yılı - Samsun Çerkesleri Platformu üyeleri, Karadeniz'e karanfil bıraktıSAMSUN (AA) - Samsun Çerkesleri Platformu üyeleri, Çerkez sürgününün 155. yılı dolayısıyla Karadeniz'e karanfil bıraktı.İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Liman İçi Sahil Sevgi Yolu'nda toplanan platform üyeleri, "21 Mayıs 1864 155. yıl" yazılı çelenkle yürüyüşe başladı.
Kurtuluş Yolu'nda devam eden yürüyüş, Tütün İskelesi'nde son buldu. Samsun um - 1 Gemisi'nde bulunan bir grup platform üyesi de temsili karaya iniş yaptı. Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz, burada Abazaca ve Adigece dillerinde 2 ağıt söyledi.

Platform adına konuşan Sinan İnan, Çerkez soykırımının 155. yılında Samsun sahilinde buluştuklarını aktardı.Bundan 155. yıl önce imparatorluklar çağının güç savaşlarına kurban edilmiş bir halkın çocukları olduklarını belirten İnan, "Başta Çarlık Rusyasının emperyalist politikalarına kurban edildik." dedi.
İnan, Çerkezlerin Anadolu, Orta Doğu ve Balkanlarda 155. yıldır varlıklarını sürdürmeye devam ettiğini dile getirdi.Konuşmanın ardından platform üyeleri, Karadeniz sahilinden denize karanfil bıraktı.

Politika Kırım Soykırım Sürgün Irak 

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