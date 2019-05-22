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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Çerkes Sürgününde hayatını kaybedenler Kartal’da anıldı

Çerkes Sürgününde hayatını kaybedenler Kartal’da anıldı

Kürsü konuşması

Hastalık Sürgün Basın Açıklaması Anma Etkinliği Dernek Başkanı 

-Başkan Gökhan Yüksel konuşma
-Karanfil bırakma
-röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediyesi, 155 yıl önce 1,5 milyon Çerkes'in Çarlık Rusyası’ndan Osmanlı İmparatorluğu'na sürgün edilmesinin yıl dönümünde, yaşanan acıların hatırası için bir anma programı düzenledi.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Kafkas Dernekleri Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen anma etkinliği, Kartal Sahil Yolu’nda Tekel İskelesi yanında yer alan, heykeltıraş Arslan Gualgoshe tarafından yapılan ‘Hayat Ağacı’ adlı sürgün anıtında gerçekleştirildi.
Anma programına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yanı sıra; Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Şogen Ümit Dinçer, dernek yönetimi ve üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaptığı basın açıklamasında; 21 Mayıs’ın acılarının tazelendiği gün değil, yaşatma gailesinin tarihi olduğuna vurgu yapan Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Şogen Ümit Dinçer, hiçbir halkın bir daha böylesi acılara maruz kalmamasını dilediklerini, bu acıların tekrarlanmaması için de geride kalanlar tarafından unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Dernek başkanından sonra sözü alarak insanlık tarihinin, bir daha böyle zulüm ve acılara şahitlik etmemesini temenni eden Başkan Gökhan Yüksel, "Çerkes sürgününün 155. yıl dönümünü anıyoruz. Bu anmaları yapıyoruz ki, bir daha böyle acılar yaşanmasın. Bu acılardan bütün toplumlar ve ülkeler gereken dersleri çıkarsın. Sevgili dernek başkanım çok güzel ifade etti; nefret ve intikam duygularıyla değil, bir daha bu acılar yaşanmasın diye bu vahim hadiseyi anmak, anlatmak ve önüne geçmek gerekiyor. İnşallah insanlık tarihi böyle acıları bir daha görmez." şeklinde konuştu.
Çerkes Sürgünü Kafkasya topraklarındaki savaşların sona erme tarihi olan 21 Mayıs 1964, aynı zamanda Çerkes sürgününün de yıl dönümü olarak anılıyor. Bu tarihten sonra Çerkes halkı yaşadıkları Kafkasya topraklarından Osmanlı topraklarına sürgün edilmiştir. Sürgün süreci içerisinde birçok insan hayatını kaybetmiş, sürüldükleri topraklarda ise hastalık, açlık ve yoksulluk gibi problemlerle karşı karşıya kalmışlardır.
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